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Elektrikli araçlar pandemiye rağmen satışlarını artırdı

Pandemiye büyük darbe yiyen Avrupa otomotiv endüstrisinde, elektrikli araç talebinde artış yaşandı. Ulaşım ve Çevre (T&E) isimli sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada, yılın ilk yarısında Avrupa otomotiv pazarının yüzde 8'ini oluşturan elektrikli araçların, geçen yılın aynı dönemine göre pazar paylarını 3 katına çıkardıkları kaydedildi. Açıklamada, Avrupa Birliği'nin yeni emisyon kuralları çerçevesinde elektrikli araç talebinin arttığı bildirildi

Elektrikli araç talebi pandemiye rağmen arttı
Yiğitcan Yıldız

Pandemi nedeniyle daralan Avrupa pazarında, neredeyse tüm araç kategorilerinde satışlar düşerken, elektrikli araç satışlarında ise dikkat çeken bir çıkış yaşandı.

Ulaşım ve Çevre (T&E) isimli sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada, yılın ilk yarısında Avrupa otomotiv pazarının yüzde 8'ini oluşturan elektrikli araçların, geçen yılın aynı dönemine göre pazar paylarını 3 katına çıkardıkları kaydedildi.

Açıklamada, bataryalı araç satışlarının bu yıl çift haneli artacağı 1 milyon adet seviyesine ulaşacağı kaydedildi.

Elektrikli araç talebinin artmasında Avrupa Birliği'nin devreye alacağı yeni emisyon kurallarının d etkili olacağı aktarıldı.

Bu kapsamda, yeni emisyon standartlarını karşılayabilecek çoğu aracın hibrit ve elektrikli olacağı, dolayısı ile de bu otomobillerin 2020 satışlarının yüzde 10'un üzerinde artacağı vurgulandı.

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