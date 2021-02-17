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Mercedes-Daimler, Tırsan-Kässbohrer, BMC gibi otomotiv firmalarının lisanslı tedarikçisi olan Sertplas Ar-Ge merkezindeki çalışmalarıyla akıllı şarj cihazı geliştirdiğini duyurdu. TÜBİTAK ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin de katkılarıyla geliştirilen Volti Akıllı Şarj'ın, yazılımından tasarımına kadar yüzde yüz yerli olarak üretildiği belirtildi.

Sertplas Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Serter, “Piyasada enerji ve otomotiv sektörünün liderleriyle yapacağımız iş birlikleriyle var olacağız, şimdiden sektörün önde gelen birçok firmasıyla görüşmeye başladık. Biz enerji firması değiliz, biz üreticiyiz ve yapacağımız işbirlikleriyle ürünlerimiz istasyonlarda ve e-ticaret sitelerinde yer alacak. Dünya piyasasında Türkiye’nin gururu olacak Volti ile enerji ve otomotiv devleriyle işbirliğine hazırız ve elektrikli araç şarj çözümlerinde ilk tercih olmaya talibiz" dedi.

Volti'nin, ısınma, şebeke dalgalanması gibi aksaklıklarda şarj işlemini beklemeye aldığı, şarjın güvenliğini kontrol eder ve her şey normale döndüğünde şarja kaldığı yerden devam edebildiği belirtildi.

Volti'nin kullanıcılara portatif model tipinden şarj istasyonu model tipine kadar farkı ihtiyaçları karşılayabilecek 4 ayrı seçenek sunduğu da verilen bilgiler arasında. Bu seçenekler Volti Home, Volti Station, Volti Go ve Volti Cable olarak adlandırılıyor.