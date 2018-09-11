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Elektrikte 40 milyon aboneyi ilgilendiren iki bomba!

Ankara’da, enerji koridorlarında 40 milyon aboneyi ilgilendiren iki kritik konu konuşuluyor. Elektrik dağıtım şirketleri, kademeli tarifeye "hazırlıkların sürmesi" nedeniyle ekim yerine kasım ayında geçilmesini istiyor. Elektrikte, ağustos ve eylül aylarının ardından ekim ayında tarife artışı bekleniyor

11.09.2018 - 11:41 | Güncelleme:



Döviz kurundaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, doğalgaza ve elektriğe art arda zam olarak yansıdı. Enerji yönetimi,elektrikte fiyat artışlarından dar gelirliyi korumak üzere 1 Ekim’den itibaren kademeli tarifeye geçmeyi hedefliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, geçen ay elektrik dağıtım şirketlerinden kademeli tarife için teknik çalışmanın yapılmasını istedi. Şirketler, hazırlıklara başladı. Bazı şirketlerin, ekim ayına kadar hazırlıkları tamamlaması zor görünüyor. Bu nedenle EPDK’dan yeni tarife modeline, 1 Ekim yerine 1 Kasım’da geçilmesi için süre talebinde bulunulacağı belirtiliyor. Son kararı, EPDK verecek.

Peki, kademeli tarife ne anlama geliyor? EPDK, henüz kademeye konu tüketim miktarını belirlemedi. Ancak, aylık 150-160 kilovatsaat olması bekleniyor. Bu miktar ve altında elektrik tüketimi olanlar olası zamlardan daha az etkilenecek. Daha düşük fiyattan elektrik alacak. Bu miktarı aşanlar, daha yüksek bir tarifeden elektrik tüketecek.

Elektrikte ikinci önemli konu tarifeler. Milyonlarca abone, ağustos ve eylül aylarının ardından elektriğe yeni bir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Enerji koridorlarında, 1 Ekim’de de elektrikte tarife artışı konuşuluyor. Olası bir artışın özellikle konutta, tek haneli olabileceği belirtiliyor.

Enerji sektörü uzmanları, doğalgaz ve elektrik tarifeleri konusunda ne diyor? Uzmanlar, 1 Ekim’de ithal edilen doğalgazın fiyatının artacağına işaret ederek, “BOTAŞ’ın, Rusya’dan ithal edeceği her 1000 metreküp gazın fiyatı, 270’ten 290 dolara çıkacak. Bu ve dolardaki hareketlilik, gerek elektrik gerekse de doğalgazda yeni tarife artışlarını zorunlu kılacaktır” dedi.

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