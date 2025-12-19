Habertürk
        Elektrikte fiyat eşitleme süresi 2030'a uzatıldı - Enerji Haberleri

        Elektrikte fiyat eşitleme süresi 2030'a uzatıldı

        Elektrik piyasasında, tüketicileri dağıtım bölgeleri arasındaki maliyet ve fiyat farklılıklarına karşı korumayı amaçlayan fiyat eşitleme mekanizmasının süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:14
        Elektrikte fiyat eşitleme süresi 2030'a uzatıldı
        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sürenin uzatılmasına karar verildi.

        Bu kapsamda, yıl sonunda sona ermesi öngörülen fiyat eşitleme mekanizması, 31 Aralık 2030'a kadar uygulanmaya devam edilecek.

