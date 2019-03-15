Eleq ipucu sorusu 15 Mart saat 20.00 yarışması için, Olympia’da, Enrico Macias ile seri konserler veren şarkıcıdan geldi. Eleq yarışması her akşam saat 20.00'da Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki "Olympia’da, Enrico Macias ile seri konserler veren şarkıcı kimdir?" Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.

ELEQ İPUCU SORUSU - 15 MART

Bugünkü #eleqipucu için hazır mısınız? Öyleyse 1976 yılına gidiyoruz... Paris’teki ünlü müzikhol Olympia’da, Enrico Macias ile seri konserler veren şarkıcı kimdir, hatırladınız mı?

ELEQ İPUCU CEVABI: AJDA PEKKAN

ENRICO MACIAS KİMDİR?

Enrico Macias 11 Aralık 1938'de Cezayir'in Konstantin (şehir) kentinde doğdu.

Babası Arap-Endülüs müziği türü olan Maluf kemancısı olan Macias, 15 yaşındayken daha sonra kayınbabası olacak olan Cheikh Raymond Leyris'in orkestrasında çalmaya başladı. İş yaşamına öğretmen olarak başladı, ancak bu arada gitar çalışmalarını da sürdürdü.

1961 yılında, Cezayir Bağımsızlık Savaşı kızışırken, Yahudi ve Avrupa kökenliler genellikle Fransa'nın yanını tuttular, bu nedenle de bağımsızlık yanlılarının tepkisini çektiler. 22 Haziran 1961'de kayınbabası Cheikh Raymond Leyris bağımsızlığa karşı olduğu ve Fransa'nın yanını tuttuğu için öldürüldü. Bunun üzerine şarkıcı 29 Temmuz 1961'de, karısı Suzy ile Cezayir'den ayrılıp Fransa'ya gitti. O zamandan beri Cezayir'e dönmesine izin verilmemiştir.

Fransa'ya geldikten kısa bir süre sonra Paris'e yerleşen Macias, iş yaşamını müzik alanında sürdürmeye karar verdi. Önceleri Arap Maluf parçalarını Fransızcaya çevirip söylemeyi denedi. Daha sonra yeni Fransızca parçalar yaparak kafelerde ve kabarelerde seslendirmeye başladı. Genel olarak Fransa'da Arap-Endülüs müziğinin, Arap-Musevi müziğininb bir yorumcusu olarak tanındı. Bu dönemde adını Gaston Ghrenassia'dan 'Enrico Macias'a çevirdi.

1962 Yılında Cezayir'den Fransa'ya gelirken gemide bestelediği "Adieu mon pays" ("Hoşçakal ülkem") adlı parçayı yayınladı. Parçayı TV'de seslendirmesi parçanın bir günde Fransa'da tanınmasını sağladı. Bunun sonucu olarak ilk Fransa turunu 1963'te Paola ve Billy Bridge'in alt şarkıcısı olarak yaptı. 1964 Yılında da Türkiye, İsrail ile Yunanistan'da ilk yurtdışı dinletilerini verdi. Bunu Güney Avrupa ülkelerindeki, Sovyetler Birliği, Japonya ve daha sonra ABD ile Kanada'daki dinletileri izledi. Şarkıları daha çok Fransızca konuşulan ülkelerde ve eski Fransız sömürgelerinde tutuldu. Türkiye'de de bir dönem çok tanınan şarkıcının birçok şarkısı Türk şarkıcılarca Türkçe seslendirildi.