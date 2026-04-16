Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Elezığ Valisi Hatipoğlu: Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacaklar

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Randevu saati dışında okula, ebeveynler de dahil ilgisiz olanları okul bahçesine girmesine yasaklıyoruz. İlgisiz şahıslar ve randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacaklar" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 23:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Randevusu olmayanlar okula alınmayacak'

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yapılan saldırıların ardından kent genelinde alınan kararlar ve yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Bakanlarımızın talimatlarını aldık. Akabinde valiliğimizde, asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Alınması gereken tedbirleri hızlıca gözden geçirdik. İlimizdeki tüm okulların iç ve dış unsurları, giriş ve çıkış düzenleri, ziyaretçi uygulamaları, kamera sistemleri, okul çevresi denetimleri ve servis güzergahları gözden geçirildi. Biz kesintisiz olarak servis denetimleri de dahil olmak üzere hem dönem başlarında yaptığımız okul güvenlik toplantılarıyla hem de genel güvenli okul kapsamında yaptığımız toplantılarda bu konuları ele alıyorduk, şimdi daha hassas bir şekilde gözden geçirdik. Okul çevrelerinde kolluk sayılarının arttırılması, riskli alanlarda hareketli ve sabit olarak güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini kararlaştırdık. Şuan itibariyle ekiplerimizin sayısını gözden geçirerek güvenlik güçlerimiz okul civarlarında olacaklar. Bu anlamda okul idaresiyle ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Her türlü silah ve kesici aletlerin okul sınırları içerisine girmemesi için gerekli tüm tedbirleri okul idareleriyle ve güvenlik güçlerimizle birlikte alacağız. Okul yönetimleri, rehberlik servisleri ve aileler arasında erken uyarı ve erken müdahale sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik, kurumlar arasında işbirliği arttırılacak. Bu kapsamda ilimizde görevli rehber öğretmenlerle ve RAM’da çalışan psikolojik danışman arkadaşlarla toplantı yaptık. Bu toplantıda, özellikle rehberlik servislerimizde ortaya çıkan durumlarla ilgili olarak erken uyarı mekanizmalarını hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. İnternet ve sosyal medya kullanımını çocuklarımız üzerindeki etkileri dikkate alınarak siber zorbalık, zararlı içerikler ve şiddeti içeren unsurlara karşı, bilinçlendirme çalışmalarına ve yaygınlaştırma çalışmalarına özel bir başlık açmak lazım. Ailelerimizin çocukların girmiş oldukları siteler ve oynadıkları oyunlar hususunda ailelerin en önemli mekanizma olduğunu bu konuda duyarlı ve uyanık olmaları gerekiyor. Çünkü ilk sinyali onlar alacaklar. Eğer, toz konduramaz veya bununla ilgili gerekli tedbirler almazlarsa maalesef çocuklarımızın kaybıyla sonuçlanacağını görmek lazım. Bu anlamda tüm Elazığlı hemşerilerimize ve ebeveynlerine çocuklarla ilgili olarak hareketleri, arkadaşları, girdikleri sohbet siteleri ve oyunlar hususunda uyanık olmaları gerekiyor. Okul idaresi ve gerekirse bizlerle temasa geçmeleri hususunu tekrar hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

        Okullarda güvenlik farkındalığını arttırmaya yönelik eğitim ve seminer bilgilendirme faaliyetlerinin zaten yapıldığını fakat bundan sonra daha düzenli ve hassas yapılacağının altını çizen Hatipoğlu, "Kriz anlarında hızlı ve etkili müdahale için okul yönetimi ve kolluk kuvvetleri arasında mevcut koordinasyon mekanizmalarının tekrar gözden geçirerek ortaya bir hedef koyduk. Ayrıca, Okullara ziyareti genel emir olarak yayınlayacağız. Randevu saati dışında okula, ebeveynler de dahil ilgisiz olanları okul bahçesine girmesine yasaklıyoruz. İlgisiz şahıslar ve randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacaklar. Bu da almış olduğumuz bir tedbir olarak Elazığ’da hayata geçirilecek. İlimizde faaliyetini sürdüren eğitim sendikalarımızla da görüştük, sendikal hak kapsamında yapacakları faaliyetler olacaktır ancak, çocuklarımız şuan itibariyle okula gitmeyen her çocuğumuzun nerede olduğunu bilemiyoruz. Dolayısıyla bu noktada bir dengeyi kurmaları gerekiyor. Yürüyüş, gösteri ve basın açıklaması anayasal hak kapsamında yapılır ancak eğitim hakkı, sendikal haktan çok daha fazlasıyla göz önünde bulundurulması gerekiyor. Biz, Elazığ’ın her zaman bir huzur şehri olduğunu ifade ettik. Bununla ilgili olarak gerekli duyuruları yapıyoruz. Çocuklarımız okula gitmeme gibi bir durumla karşı karşıya kalmasın diye gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Öğretmenlerimizin de bu konuda daha anlayışlı olacaklarını kendilerine yıllardır emanet edilmiş öğrencilerle ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Bu acı haber üstünde provokasyon üretmeye çalışan, milletimizin vicdanını zedelemeye, teyitsiz bilgi yaymaya ve suç ile suçluyu övmeye yönelik bir dil oluşturmaya çalıştığını gözlemledik. Bunlarla ilgili olarak emniyetimizin ve jandarmamızın siber birimleri gerekli çalışmaları hassasiyetle yürüttüler. Ülke genelinde yapılan çalışmaları, bakanlarımız açıklıyorlar. Bizde ilimizde bununla ilgili olarak gerekli çalışmaları yaptık. Bu paylaşımları yapanların hepsine ulaştık. Şuan itibariyle bizim ekiplerimizce gerekli yaptırım ve cezayla karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla biz toplumda özellikle korku ve paniği yaymaya dönük olarak yapılan çalışmaların belli bir merkezden ülkemizi kaosa sokmaya çalışıldığını anlıyoruz. Bu anlamda da gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Bazı paylaşımlarla ilgili gerekli soruşturmalar yapılıyor. O kişiler hak ettikleri cezayla karşı karşıya kalacaklar" sözlerini kullandı.

        Elazığ Valiliğinde yapılan toplantıya, Vali Numan Hatipoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Özbay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ve İl Mili Eğitim Müdürü Beraat Şahin katıldı.

        #numan hatipoğlu
        #haberler
        #Elazığ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Güneşte bahar gölgede kış
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
