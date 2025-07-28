Elif Çohaz’dan Yazın Ruhunu Taşıyan Yeni Şarkı: Yelkenler

Söz ve müziği Elif Çohaz’a ait olan alternatif pop türündeki Yelkenler, bu kez daha yalın ve akışkan bir anlatımla, dinleyeni dalgalı sulardan sakin sulara davet ediyor. İlişkilerde güven duygusunun, akışa bırakmanın ve içsel huzurun izini süren şarkı, adeta bir yaz akşamı esintisi gibi hafif ve duru bir his bırakıyor. Elif Çohaz şarkıyı şu sözlerle anlatıyor: Şarkı, ilişkide yalnızca kendisi değil, iki taraf için birden ayakta durmaya çalışan bir kadının kırılma anına ışık tutuyor; karşılıksız emeğin, yorulmuş sevginin ve içten içe büyüyen hayal kırıklığının samimi bir portresini çiziyor. Ama aynı zamanda, bütün yaşananlara rağmen kendi yolunu açan ve bu yolda devam eden, geçmişi artık gülümseyerek hatırlayan bir kadının içsel dönüşümüne de tanıklık ediyor.

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Şarkının düzenlemesi Tolga Şişko’ya, kayıtları Utku Gürler’e, mix ve mastering çalışmaları ise Ozan Türkan’a ait. Elif Çohaz’ın her projesinde olduğu gibi Yelkenler de, sanatçının kendi sesini bulmaya yönelik samimi ve içsel yolculuğunun yeni bir durağı olarak öne çıkıyor.