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        Haberler Müzik Elif Yakarçelik'ten yeni tekli - Magazin haberleri

        Elif Yakarçelik'ten yeni tekli

        Kalplerde iz bırakan şarkılarını özgün yorumuyla dinleyicilerin karşısına çıkaran Elif Yakarçelik'in yeni teklisi 'Neden', tüm dijital platformlarda yayına girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:50
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        Elif Yakarçelik'ten yeni tekli
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        'Kafam Karışık', 'Buradayız Şimdi' ve 'Git Bir An Önce' şarkılarını üç yıllık bir aranın ardından sevenlerinin beğenisine sunan Elif Yakarçelik, son olarak sözleri kendisine ait ‘Neden’ şarkısını yayınladı.

        Belirli bir kalıba sığmadan caz, pop ve etnik müziği harmanlayarak ortaya koyduğu şarkılarıyla sadık bir dinleyici kitlesine ulaşan Elif Yakarçelik, yeni teklisi ‘Neden’ ile kalplerde iz bırakmaya devam ediyor. Sözü kendisine, müziği Ümit Tulumbacı’ya ait olan şarkı, Kalan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

        Kariyerinde film-dizi yapımcısı olarak birbirinden başarılı ve eğlenceli projelere imza atan Elif Yakarçelik, şarkılarıyla bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Ekrandaki işleri ile izleyenleri kahkahaya boğmayı başarırken şarkılarındaki duygusal tınılar ile hüznün en güzel halini yaşatıyor.

        Elif Yakarçelik'ten yeni şarkılar
        Elif Yakarçelik'ten yeni şarkılar
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        #Elif Yakarçelik
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