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Elif Yakarçelik'ten yeni şarkılar

Sinema ve TV'ye 'Güldür Güldür Show', 'Var Bunlar', 'Hava Muhalefeti', 'Dedemin Fişi', 'Anasının Oğlu', 'İnsanlar Alemi', "5’er Beşer", 'Benim Annem Bir Melek' gibi birçok proje kazandıran Elif Yakarçelik, üç yıl aradan sonra yeni şarkılarını sevenleriyle buluşturdu

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  • Elif Yakarçelik'ten yeni şarkılar

    Özgün yorumuyla kendine has sadık bir dinleyici kitlesine ulaşan Elif Yakarçelik üç yıl aradan sonra yeni şarkılarını sevenleriyle buluşturuyor. Hazırladığı yeni albüm için stüdyoya giren Yakarçelik, albümden önce ‘Kafam Karışık’ isimli şarkısını 14 Nisan Cuma, ‘Buradayız Şimdi’ isimli şarkısını ise bugün piyasaya sürdü.

    Caz, pop ve etnik müziği harmanlayarak ortaya çıkardığı şarkılarla kendine ait bir yorum yakalayan Elif Yakarçelik, ‘Geçici’ ve ‘Yalnız Uyuma’ isimli albümlerinin ardından kolları sıvadı. Dinleyicilerinin merak ve özlemle beklediği yeni albüm hazırladığı için stüdyoya giren Yakarçelik, çalışmalar devam ederken söylemekten çok keyif aldığını ifade ettiği iki şarkıyı dinleyicileriyle paylaşma kararı aldı.
  • Elif Yakarçelik'ten yeni şarkılar

    Söz ve müziği Sibel Algan’a düzenlemesi Özgür Ulusoy’a ait olan ‘Kafam Karışık’ 14 Nisan’da, ‘Buradayız Şimdi’ ise 17 Nisan’da Kalan Müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini alıyor.
  • Elif Yakarçelik'ten yeni şarkılar

    Birbirinden başarılı projeleriyle adından söz ettiren film-dizi yapımcısı Elif Yakarçelik müzisyen kimliğiyle bir kez daha sahneye çıkıyor. Hüzünlü sesiyle dinleyicilerine her duyguyu yaşatan ve samimi bir yolculuğa çıkartan Elif Yakarçelik, televizyon ve sinema projeleriyle seyircileri kahkahaya boğuyor.

    'Güldür Güldür Show', 'Var Bunlar', 'Hava Muhalefeti', 'Dedemin Fişi', 'Anasının Oğlu', 'İnsanlar Alemi', "5’er Beşer", 'Benim Annem Bir Melek' gibi Türk televizyon ve sinema tarihine unutulmayacak projeler kazandıran Yakarçelik, insanları güldürmeyi kendine adeta görev edinmişken müzisyen kimliğinde tamamen hüzünlü bir portreye bürünüyor.

    İki alanda da başarılarını sürdüren Yakarçelik büyük bir ilgiyle karşılaştığı müzik hayatında dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.

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