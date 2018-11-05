Elimi Bırakma 16. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Elimi Bırakma'da Azra bir türlü Mert'le eski günlerdeki gibi olamıyor. Cenk ise Azra'nın yanında olduğunu gösteriyor ve elinden gelen desteği yapıyor. Bu durum Azra ile Cenk'in arasındaki buzları iyice eritiyor. Elimi Bırakma 16. yeni bölüm fragmanında ise, Cansu'nun Cenk'e veda mesajı bıraktığı görülüyor ve Cansu intihar eğilimi gösteriyor. İşte Elimi Bırakma 15. son bölümde yaşananlar ve 16. yeni bölüm fragmanı...

ELİMİ BIRAKMA 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 15. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk’in geçmişinden gelen Ece’nin intiharı Cenk ve Azra’nın hayatına bir tehdit olarak döner. Ece’nin abisi Kadir’in hedefinde artık, kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Cenk vardır. Üstelik Kadir, şüphelerini güçlendiren bir kanıtı da ele geçirince öfkesi daha da büyür. Feride de Mert’in kayıp olduğu dönemde Ali’yle Mert’in yolunun kesiştiğini Azra ile paylaşır. Bu, Azra’nın Sumru üzerindeki şüphelerini daha da güçlendirir.

Babasının şaibeli ölümünü de öğrenen Azra davayı açar. Tarık babasının safında hareket ederek büyük bir hataya doğru yol alırken son bir şans için Azra’nın karşısına çıkar ve aşkını itiraf eder. Diğer taraftan Fatma ise Sumru’yu huzursuz etmek için harekete geçer. Sumru, bu korkuyla Fatma’ya ulaşma çabası içine girer ve Azmi’den yardım ister. Ancak Fatma onun karşısına hiç beklemediği bir şekilde çıkar. Burhan Sumru’yu işyerinde zora sokarken Cansu konusunda tehditlerini sürdürür.

Cenk, Azra ve Mert’in arasındaki buzları eritmek için çaba gösterirken ikili arasında aşk daha da güçlenir.

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Önal, yönetmenliğini Sadullah Çelen, senaryosunu Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme alıyor. Dizinin başrollerini ise Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan ve Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor.

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