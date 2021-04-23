Elinde serum hastaneden kaçtı! 0:00 / 0:00

İHA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Ahmet Gözüm, KOAH ve mide kanseri şikayetleriyle müracaat ettiği Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre, hastanede rahat edemeyen Gözüm, nefes alamadığını ifade ederek doktorlardan izin istedi. Tedavisi devam ettiği için hastaneden ayrılması uygun görülmeyen Gözüm, çareyi hastaneden kaçmakta buldu. Gizlice yattığı servisten çıkan Gözüm, güvenlik görevlilerini de geçerek hastanenin arka tarafından kaçtı.

BEKÇİLERİN DİKKATİNDEN KAÇAMADI

Kolundaki damar yoluna hâlâ akmakta olan serum poşetiyle birlikte kentin en işlek noktasında dolaşmakta olan Ahmet Gözüm, yaya devriye görevini yerine getiren çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkatinden kaçamadı. Gözüm’ü durdurup bir banka oturtan bekçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Çarşı ve mahalle bekçilerine hastaneden neden kaçtığını anlatan 52 yaşındaki Ahmet Gözüm’ün sözleri ise dikkat çekti. Gözüm, “Hastaneden kaçtım. Bende KOAH ve mide kanseri hastalığı var. Hastanede nefes alamadım, darlandım. İzin istedim. Doktorlar ve güvenlikçiler bırakmak istemedi. Mecburen arka taraftan kaçtım. Kolumdaki serumla birlikte kaçtım” dedi.

"ÇEKTİĞİM ACILARI BİLİYOR MUSUN?"

Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çağrılan sağlık ekibine teslim edilen Ahmet Gözüm, bu sırada da, “Bende mide kanseri var. Benim çektiğim acıları sen biliyor musun ağabey. Hepinizden Allah razı olsun ama ben KOAH hastasıyım” dedi.

Serum poşetini elinde taşıması nedeniyle damar yoluna bir miktar kan biriktiği görülen Gözüm, ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından ifade işlemleri için polis ekibine teslim edildi. Ekip otosuyla karakola götürülen Gözüm, ifadesinin alınmasının ardından yarım kalan tedavisine devam edilmesi için yeniden hastaneye götürüldü.