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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Elon Musk Fed'i denetleyecek - İş-Yaşam Haberleri

        Elon Musk Fed'i denetleyecek

        ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, ABD Merkez Bankasını (Fed) da denetleyebileceklerini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 07:16 Güncelleme: 21.02.2025 - 07:16
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        Elon Musk Fed'i denetleyecek
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        Elon Musk, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

        Değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerinin denetlenmesine yönelik ifadelerini tekrarlayan Musk, buradaki altınların ABD halkının olduğunu vurguladı.

        Musk, Fed'i de denetlemeyi düşünüp düşünmediklerine yönelik soru üzerine, "Evet, tabii." yanıtını verdi.

        İsrafın hemen hemen her yerde olduğuna dikkati çeken Musk, bazı şeylerin biraz zorlanmasıyla bile milyarlarca dolar tasarruf edileceğini anlattı.

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