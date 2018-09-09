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Elon Musk’a kötü haber, siparişler iptal!

Canlı yayında uyuşturucu kullanan Tesla CEO’su Elon Musk’a Türkiye'den de tepki geldi. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz, Elon Musk’a yaptıkları 180 adetlik elektrikli otobüs alımını hedefleyen daveti geri çektiklerini açıkladı

09.09.2018 - 12:38 | Güncelleme:

Dünyanın en önemli mucitleri arasında gösterilen, elektrikli araç şirketi Tesla CEO’su Elon Musk’ın, YouTube'tan canlı olarak yayınlanan Joe Rogan Experience adlı programda uyuşturucu kullanmasına yönelik tepkiler büyüyor. Tesla CEO’sunun bu davranışının ardından Nasdaq’ta işlem gören Tesla Inc. hisseleri Cuma gününü yüzde 6.30’luk değer kaybıyla tamamladı.

Uzmanlar, “Dünya çapında önemli bir takipçi kitlesine sahip Elon Musk gibi bir ismin uyuşturucu ile yan yana anılmasının gençler açısından son travmatik etkilere sahip olabileceği uyarısında bulundular.

KABUL EDİLEMEZ BİR DAVRANIŞ

Gençlik açısından rol model olan isimlerin, uyuşturucu ile mücadele konusunda hassas davranması gerektiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz de Elon Musk’ın bu davranışının ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtti.

Bilindiği gibi 1999 yılından bu yana tüm dünyada ‘sakin şehir’ sıralaması yapılıyor. İtalya’da ortaya çıkan bu akım, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kentlerin kendilerini değerlendirmeleri ve farklı bir kalkınma modeli ortaya koymaları fikriyle gelişti. Dünyanın en sakin şehirleri sıralamasında, Türkiye’den 14 şehir yer alıyor.

Bu kentler arasında yer alan Balıkesir’le ilgili, Tesla CEO’su Elon Musk’a geçtiğimiz hafta yeni bir proje için davet mektubu gönderdikleri bilgisini paylaşan Mehmet Gürbüz, “Balıkesir için ‘sessiz şehir’ dediğimiz, kenti küresel anlamda farklılaştıracak yeni bir çalışmanın içindeyiz. Bu kapsamda toplu ulaşımın tamamen elektrikli araçlara yönelmesi adına birtakım hedefler ortaya koyduk. Elon Musk’a, ‘Balıkesir’i dünyaya örnek olacak sessiz bir pilot bölge haline getirelim, Tesla ile ortak bir çalışma gerçekleştirelim’ davetinde bulunmuştuk” dedi.

DAVETİ GERİ ÇEKTİK

Mehmet Gürbüz, Elon Musk’a söz konusu davet mektubunu yaklaşık 10 gün önce yani 30 Ağustos tarihinde gönderdiklerini söylerken, “Eğer bu olay yaşanmasaydı Tesla ile ilk etapta 180 adet elektrikli otobüs alımına yönelik bir anlaşma hedeflemiştik. Üstelik şarj istasyonları ve alt yapı dönüşümleriyle birlikte Tesla açısından da ciddi büyüklüğe sahip bir anlaşmaya imza atmış olacaktık. Fakat önceki gün, canlı yayında gerçekleşen bu davranışı, uyuşturucu ile mücadele ve genç nesiller açısından kabul edilemez buluyoruz. Bu nedenle Tesla ile çalışma hedefimizden vaz geçiyoruz. Elon Musk’a yaptığımız bu teklifi de geri çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİĞİMİZ YERLİ VE MİLLİ MARKALAR

Gürbüz, Şöyle devam etti: “Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve Balıkesir’in dönüşümünü sağlamak amacıyla ‘sessiz şehir’ projemizi bir dünya markasıyla taçlandırmak istiyorduk. Fakat ahlaki açıdan tasvip etmenin mümkün olmadığı bu davranış karşısında yerli ve milli markalar önceliğimiz olmak üzere ABD dışındaki farklı çözümleri devreye almak için harekete geçtik” diyerek sözlerini tamamladı.

 

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Yorumlar 5
  • Misafir 5 dakika önce
    Önceliğiniz yerli ve milli ise bunu baştan neden yapmadınız?
  • Misafir 7 dakika önce
    daha önce niye milli irade yoktu adam açıkca yapmasa yine yok olacaktı hadi ordan dalga geçer gibi açıklama yazık iradeniz sizin olsun
  • Misafir 8 dakika önce
    yerli otobus Alain daha ucuz ayni kalite
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