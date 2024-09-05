Elton John, görme kaybı yaşıyor

77 yaşındaki Elton John, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Yaz boyunca, maalesef sadece bir gözümde sınırlı görüşe sahip olmama neden olan ciddi bir göz enfeksiyonuyla uğraştım. İyileşiyorum ancak bu son derece yavaş bir süreç ve etkilenen gözün görüşünün geri gelmesi biraz zaman alacak. Son birkaç haftadır bana çok iyi bakan mükemmel doktor ve hemşire ekibine ve aileme çok minnettarım.