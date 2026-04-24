        Haberler Spor Diğer Güreş Elvira Süleyman Kamaloğlu'dan gümüş madalya!

        Elvira Süleyman Kamaloğlu'dan gümüş madalya!

        Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 20:52 Güncelleme:
        Elvira Süleyman Kamaloğlu'dan gümüş madalya!

        Başkent Tiran'daki organizasyonun beşinci gününde milli güreşçi Elvira, kadınlar 57 kilo finalinde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaştı. Rakibine 5-1 yenilen Elvira, ikincilik kürsüsünde yer aldı.

        Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci finalinden mağlubiyetle ayrıldı. Elvira, geçen yıl Slovenya'nın başkenti Bratislava'da da gümüş madalya almıştı.

        Elvira Süleyman Kamaloğlu, Arnavutluk'taki organizasyonda dün Macar Tamara Dollak'ı teknik üstünlükle, Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5, Azerbaycanlı Zhala Aliyeva'yı 6-2 yendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünya çocukları Beştepe'de

        Dünya çocukları Beştepe'de, detaylar ekranlarınızda...

        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası