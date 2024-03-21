Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.140,70 %2,07
        DOLAR 31,8947 %-1,48
        EURO 34,7551 %-1,84
        ALTIN 2.228,11 %-2,01
        FAİZ 48,66 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 25,40 %-4,59
        BITCOIN 66.319,00 %-1,13
        GBP/TRY 40,5123 %-2,20
        EUR/USD 1,0859 %-0,58
        BRENT 85,26 %-0,80
        ÇEYREK ALTIN 3.642,95 %-2,01
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli banka promosyonu için tarih belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emekli banka promosyonları için tarih belli oldu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da inşallah süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.03.2024 - 17:44 Güncelleme: 21.03.2024 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli promosyonları için tarih belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakan Işıkhan, AK Parti Mamak Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısındaki konuşmasında, 31 Mart seçimlerini Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir şekilde başarıyla atlatacaklarına inandıklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması

        31 Mart seçimlerinin önemine işaret eden Işıkhan, "Gerek büyükşehirde gerek ilçelerde kaybedecek 5 yılımız yok. Çok iyi çalışmalıyız. 10 gün sonra zafere ulaşacağız. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.

        Bakanlık olarak kadın istihdamını öncelikli hale getirdiklerini belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da, "İş-Pozitif" adı altında proje başlattıklarını söyledi.

        REKLAM

        Proje kapsamında 50 binden fazla kadının istihdama katıldığını bildiren Işıkhan, "Kadın istihdamının ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Asım Başkanımızın da mazbatayı aldığında kadınların istihdamı noktasında projemize destek vereceğine yürekten inanıyorum. Çünkü artık kadınlarımız da üretime, iş dünyasına ve çalışma hayatına girmek zorunda. Bu şekilde Türkiye Yüzyılı'nda çalışma hayatımızı daha güçlü hale getirebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        EMEKLİLERİN BANKA PROMOSYONU

        Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yaptığını anımsatan Işıkhan, "Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de 2017'de uygulamaya başladığımız banka promosyonlarıydı. Promosyon düzenlememizle emeklilerimizin belli sürede gelir elde etmelerini sağladık." ifadelerini kullandı.

        Bakan Vedat Işıkhan, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yürüttüğü çalışmayla ilgili, kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak, aylık miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik. Cumhurbaşkanımız bunu Kayseri mitinginde kamuoyuyla ve emeklilerimizle paylaşmıştı. Kamu bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da inşallah süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları da hesaplarına yatmış olacak. Diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gelişmeleri takip ediyoruz, belirlendiğinde ve sonuca vardığında emeklilerimizle paylaşacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        Biden'dan bir gaf daha
        Biden'dan bir gaf daha
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Seçim broşürü kavgası can aldı
        Seçim broşürü kavgası can aldı
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar