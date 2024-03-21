Bakan Işıkhan, AK Parti Mamak Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısındaki konuşmasında, 31 Mart seçimlerini Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir şekilde başarıyla atlatacaklarına inandıklarını söyledi.

31 Mart seçimlerinin önemine işaret eden Işıkhan, "Gerek büyükşehirde gerek ilçelerde kaybedecek 5 yılımız yok. Çok iyi çalışmalıyız. 10 gün sonra zafere ulaşacağız. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Bakanlık olarak kadın istihdamını öncelikli hale getirdiklerini belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da, "İş-Pozitif" adı altında proje başlattıklarını söyledi.

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Proje kapsamında 50 binden fazla kadının istihdama katıldığını bildiren Işıkhan, "Kadın istihdamının ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Asım Başkanımızın da mazbatayı aldığında kadınların istihdamı noktasında projemize destek vereceğine yürekten inanıyorum. Çünkü artık kadınlarımız da üretime, iş dünyasına ve çalışma hayatına girmek zorunda. Bu şekilde Türkiye Yüzyılı'nda çalışma hayatımızı daha güçlü hale getirebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

EMEKLİLERİN BANKA PROMOSYONU

Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yaptığını anımsatan Işıkhan, "Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de 2017'de uygulamaya başladığımız banka promosyonlarıydı. Promosyon düzenlememizle emeklilerimizin belli sürede gelir elde etmelerini sağladık." ifadelerini kullandı.