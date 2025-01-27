2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Söz konusu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilerin hesabına yatırılıyor. 2025 Ocak zammı ile emekli maaşlarına yüzde 15,75 orannda zam yapıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL oldu. Emekli zammı sonrası SGK 4A, 4B, ve 4C kapsamındaki emekliler zamlı bayram ikramiyesi tutarı için araştırmalara başladı. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı? İşte, emekli bayram ikramiyesi 2025 yılı tutarı ve ödeme tarihleri hakkında detaylar.