Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı için bekleyiş sürerken, emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Emekli bayram ikramiyesi her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez hesaplara yatırılmaktadır. SSK, Emekli Sandığı, BAĞKUR ve EYT'liler geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağını, bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğini mercek altına aldı. Çalışma ve Sosyal Hüvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi duyurdu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte SGK 4A, 4B, 4C 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi...
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri genellikle bayramdan yaklaşık 1 hafta önce hesaplara yatırılıyor. Bakan Işıkhan, milyonlarca emekli tarafından merakla beklenen bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesine zam gelecek mi?" İşte 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haberi verdi ve emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Normal şartlarda her ayın 17'sinde yapılmaya başlayan emekli maaş ödemeleri bu ay Ramazan Bayramı vesilesiyle erken yatacak.
Emeklilerin bu ayki emekli maaş ödemeleri 14 Mart'tan itibaren hesaplara geçecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyeleri için de tarih vererek, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak." dedi.
EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıkları ödeme tarihlerini açıkladı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
‘’Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak.
Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum.’’
Ramazan Bayramı İkramiyeleri ve Emekli Aylıkları Ödeme Tarihleri
4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
Mart Ayı Ödeme Günü
17, 18, 19, 20 olanların 14 Mart 2026 tarihinde,
21, 22, 23 olanların 15 Mart 2026 tarihinde,
24, 25, 26 olanların 16 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.
4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
Mart Ayı Ödeme Günü
25, 26 olanların 17 Mart 2026 tarihinde,
27, 28 olanların 18 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.
4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?
Son olarak bayram ikramiyeleri 4 bin TL olarak yatırılmıştı. Bu yıl emekli bayram ikramiyesi için herhangi bir zam kararı alınmadı.