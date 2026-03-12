Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce maaşlar hesaplara geçecek mi? 2026 Mart emekli maaşı ve ikramiye ödeme tarihleri açıklandı

        Emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi yatacak? 2026 Mart emekli maaşı ve ikramiye ödeme tarihleri açıklandı

        Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme tarihleri gündeme geliyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan'dan peş peşe açıklama geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haberi verdi ve emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Bakan Işıkhan da ikramiyelerin ödeneceği tarihi duyurdu. Peki, emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B ve 4C bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 09:54 Güncelleme:
        1

        Bayram hazırlıklarını maaşla yapmak isteyen SSK ve Bağkur emeklileri, ödeme takvimine dair resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Normal şartlarda her ayın 17'sinde yapılmaya başlayan emekli maaş ödemeleri bu ay Ramazan Bayramı vesilesiyle erken yatacak. Peki, 2026 Mart emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşı ayın kaçında verilecek? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme tarihleri...

        2

        BAYRAM İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE Mİ?

        AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haberi verdi ve emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı.

        Normal şartlarda her ayın 17'sinde yapılmaya başlayan emekli maaş ödemeleri bu ay Ramazan Bayramı vesilesiyle erken yatacak.

        Emeklilerin bu ayki emekli maaş ödemeleri 14 Mart'tan itibaren hesaplara geçecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyeleri içinde tarih vererek, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak." dedi.

        3

        EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıkları ödeme tarihlerini açıkladı.

        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        ‘’Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak.

        Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum.’’

        4

        Ramazan Bayramı İkramiyeleri ve Emekli Aylıkları Ödeme Tarihleri

        4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

        Mart Ayı Ödeme Günü

        17, 18, 19, 20 olanların 14 Mart 2026 tarihinde,

        21, 22, 23 olanların 15 Mart 2026 tarihinde,

        24, 25, 26 olanların 16 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.

        4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

        Mart Ayı Ödeme Günü

        25, 26 olanların 17 Mart 2026 tarihinde,

        27, 28 olanların 18 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.

        4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
