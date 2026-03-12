Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğrenciler için ikinci dönem ara tatil 16 Mart tarihinde başlıyor. Mart ayı mesleki çalışma seminerlerinin online mı yoksa yüz yüze mi olacak merak konusu. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL OLACAK?
Ara tatilin yaklaşmasıyla bir programda Öğretmenlerin seminer dönemlerine değinen Tekin, "Ara tatilin olduğu haftayla Ramazan Bayramı örtüştüğü için öğretmen arkadaşlarımız şunu bekliyor olabilirler: 'Seminer dönemi'. Onu da online olarak yapacağız." dedi.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlediği takvime göre, okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.
Bu takvimde ikinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar.