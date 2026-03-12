Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğretmenlerin mart 2026’da gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin online mı yoksa yüz yüze mi olacağı araştırılıyor. Peki, Seminerler online mı yapılacak? 2026 Mart ayı öğretmen seminerleri online olur mu?