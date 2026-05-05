Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
2026 Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak ödemenin Ramazan Bayramı'nda verilen tutarla aynı olacağını açıkladı. Bu doğrultuda emeklilere Kurban Bayramı için de 4.000 TL ikramiye verilecek. Kurban Bayramı arefesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle ödemelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak, tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
Mayıs ayına girilmesinin ardından 2026 Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi yeniden gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan milyonlarca emekli, ödemelerin tutarı ve hesaplara yatacağı tarihle ilgili gelişmeleri yakından izliyor. İkramiyeye ilişkin kesin bilgiler ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapacağı resmi duyurularla netlik kazanacak. Bu süreçte “Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ödemeler hangi tarihte yapılacak?” soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte detaylara dair son durum…
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyelerinde artış olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ramazan Bayramı’nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı’nda da kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken ödenmesi konusunda çalışma yapabiliriz.”
Buna göre Kurban Bayramı ikramiyesi Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 4 bin TL olarak ödenecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayram ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
Bu doğrultuda, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bayram öncesinde ve resmi tatil sürecine girilmeden önce, en geç 22 Mayıs tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.
Ödeme takvimiyle ilgili kesin tarihler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödeniyor.
Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.
Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamına dahildir.
KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi