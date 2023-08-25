Emekli çift, yeni hayatlarına pedallıyor

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"2 TEKER BİZE YETER' DİYEREK YOLA ÇIKTIK" Bisikletle Türkiye'yi gezdiklerini söyleyen Mehmet Kırkıcı, "Çocukken okuduğum kitapta 2 arkadaşın Fransa'dan bisikletle dünya turuna çıktıkları hikayesi vardı. Bu hayalimdi; aradan yıllar geçtikten sonra eşime biz de 'Bisiklete binelim mi?' dedim.

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Emeklilik sonrası biz de farklı bir bisiklet sevdası başlamış oldu. 2 yıldır da kaplumbağa misali eşyalarımız ve evimiz sırtımızda geziyoruz. Hanımla beraber '2 teker bize yeter' diyerek İstanbul'dan yola çıktık" dedi.