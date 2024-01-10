Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.

İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını altı aylık enflasyon verilerine göre alıyor. İşçi emeklisi Haziran ayında gerçekleşen enflasyona göre yüzde 19,77 zam almıştı.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE 49,3 OLDU!

Memur aylıklarına Temmuz ayında yüzde 17,55 + 8 bin 77 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, altı aylık dönemde memur maaşları için yüzde 31,56 civarında enflasyon farkı doğmuş oldu.

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da yüzde 49,3 olarak netleşti.