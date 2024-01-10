Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? İşte e-Devlet emekli kök maaş sorgulama ekranı
E-devlet emekli kök maaş sorgulama ekranı, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Ek zamlar hariç emekli maaşının ham halini gösteren kök maaş hesaplama işlemi e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte 2024 Ocak emekli kök maaş hesaplama ekranı...
Emekli kök maaş sorgulama ekranı, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,56; memur ve emeklisi de yüzde 49,3 zam alacak. Ek zamlar olmadan emekli maaşının ham halini taşıyan kök maaş hesaplamaları hız kazandı. Emekli maaşlarında Ocak-Temmuz dönemi zam oranları belli olurken gözler "Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır ve 7.500 TL alan emeklilerin kök maaşı ne kadar?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte 2024 Ocak e-Devlet emekli kök maaşı hesaplama ekranı...
6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 37,56 OLDU!
Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için dört aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri ile emekli ve memurun zammı da netleşti. Açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,56; memur ve emeklisi de yüzde 49,3 zam alacak.
EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını altı aylık enflasyon verilerine göre alıyor. İşçi emeklisi Haziran ayında gerçekleşen enflasyona göre yüzde 19,77 zam almıştı.
Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.
MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE 49,3 OLDU!
Memur aylıklarına Temmuz ayında yüzde 17,55 + 8 bin 77 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, altı aylık dönemde memur maaşları için yüzde 31,56 civarında enflasyon farkı doğmuş oldu.
Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da yüzde 49,3 olarak netleşti.
KÖK MAAŞ NEDİR?
Kök maaş, en düşük emekli maaşı sınırlaması sonrası getirilen ek zamlar olmaksızın emekli maaşının ham halidir.
Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor.
Bu farkların eklenmemiş halindeki emekli maaşı kök maaş olarak betimleniyor.
EMEKLİ KÖK AYLIĞI E-DEVLET HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Emekli kök aylığı SSK Emekli Aylığı Hesaplama e-Devlet uzantısı üzerinden giriş yapılarak çıkan sonuçlar üzerinden sorgulama yapabilirler.
E-DEVLET 4B EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.