EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ | Ocak ayı 2024 emekli ek zam ile SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ | Ocak ayı 2024 emekli ek zam ile SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Emekli maaş farkları ödeme tarihleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Yüzde 5'lik ek zam ile emeklilerin alacağı zam oranı 42,6 olarak açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşlarına yapılan yüzde 11,68 oranındaki artışla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 49,25 oldu. SSK maaşı ödemeleri 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar sürerken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 25'inden 28'ine kadar devam ediyor. İşte 2024 SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaş farkı ödeme tarihleri...

En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.

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EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.