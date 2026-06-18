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        Haberler Bilgi Gündem EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2026 TEMMUZ | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2026 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

        Emekli maaşı temmuz zammı hesaplama 2026: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranını merak ediyor. Ocak 2026'da 20 bin TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yeniden artması bekleniyor. En düşük emekli maaşı Merkez Bankasının enflasyon tahminine göre 23.580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 TL olması bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında ne kadar zam alacak? İşte 2026 Temmuz zammı ile emekli maaşı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 20:41 Güncelleme:
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        Temmuz ayı yaklaşırken emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon verilerine göre emekli zammı hesaplaması yapmaya başladı. Ocak ayında 20 bin TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşının yeni zamla birlikte 23 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye ek ödeme nedir? İşte emekli maaşında zam tahminleri...

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Piyasa beklentileri ve enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli maaşı için farklı senaryolar öne çıkıyor:

        Beklenti anketine göre: 23.680 TL

        Merkez Bankası enflasyon tahminine göre: 23.580 TL

        Son dört yılın ortalama enflasyonuna göre: 23.880 TL

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        EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:

        Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.

        Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:

        Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.

        Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.

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        Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.

        Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.

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        EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

        En düşük emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir zam yapılıyor. 2025 yılındaki zamlar son 6 aylık enflasyon oranında gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında zam yapılırken ise memur maaşları 6 aylık enflasyondan yüksek çıktığı için memur maaş zammı oranı dikkate alınarak 20 bin TL olarak belirlendi.

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        Temmuz ayında 6 aylık enflasyon doğrultusunda zam yapılırsa en düşük emekli aylığı temmuz ayında beklenti anketine göre 23.680 TL, Merkez Bankasının enflasyon tahminine göre 23.580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 TL olacak.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI OCAK AYINDA NE KADAR OLMUŞTU?

        En düşük emekli maaşı, Ocak 2026 itibarıyla yapılan düzenlemeyle 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında yapılacak yeni artışla birlikte bu rakamın yeniden güncellenmesi bekleniyor.

        Emekliler, maaş düzenlemesine ilişkin resmi açıklamaları ve Meclis sürecini yakından takip ediyor.

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        5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

        Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk beş ayındaki kümülatif enflasyon oranı yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şu an için hak ettiği zam oranını gösteriyor. Haziran ayı verisinin eklenmesiyle birlikte 6 aylık kesin zam oranı ortaya çıkacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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