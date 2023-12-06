Emekli maaş zammında 5 aylık oran belli oldu! 5 aylık enflasyon farkı ile 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar, tahmini kaç TL olacak?

Emekli maaş zammında 5 aylık oran belli oldu! 5 aylık enflasyon farkı ile 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar, tahmini kaç TL olacak?

Emekli zammında son durum SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte 7 bin 500 TL'ye yükselen en düşük emekli maaş zammı için 5 aylık oran netleşti. Kasım ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak olan 5 aylık enflasyon farkı şimdiden yüzde 33,66 oldu. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. İşte 2024 Ocak emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri...

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EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ORAN NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Her ne kadar 6 aylık enflasyon verileri açıklanmasa da 5 aylık enflasyon verileri ışığında emekli maaş zammı tahminleri yapıldı. Net emekli maaş zammı oranı ise bir ay sonra Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte belli olacak.