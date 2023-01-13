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Emekli maaşı hesaplama tablosu: 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan refah payı ve ek zamla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını yüzde 30 olarak açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar emekli maaşı alacağını hesaplıyor. İşte, 2023 emekli maaş hesaplaması hakkında merak edilenler ve maaş tablosu...

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  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    Emekli maaşı hesaplama tablosu, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2023 Ocak ayında emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 30 olarak belirlenirken em düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. SGK, SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplaması yapmak isteyenler "Emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Ocak emekli maaşı hesaplama tablosu...
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 30 ZAM!

    Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20’ye çıkmış oldu.
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

    En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, Temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek. 
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    SSK emekli maaşı hesaplaması Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Fakat şu an siteye girildiğinde '2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır.'  uyarısıyla karşılaşılıyor.

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

    4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolayca alacakları maaş tutarını görüntüleyebilirler. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B Emekli Maaşı Hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

    Bu hesaplama işlemini uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemi için link üzerinden açılan ekrandan istenen bilgileri doldurmanız gerekiyor.

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ MEMURLARA İLAVE ARTIŞ

    Emekli memur aylıkları yüzde 25’in üzerinde artacak. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi dolayısıyla 600 ek gösterge artışından yararlanan tüm emekli memurların aylıklarında yüzde 25 zamma ilaveten 250 TL artış olacak.

    Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları 25 yıl hizmeti olanlarda 2.032 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda ise 2.270 TL artacak.
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2.365 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda da 2.604 TL artacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları 11.627 TL’de eşitlenecek.

    Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkartılanların 30 yıl üzerinden emekli olması halinde emekli ikramiyesinde 68.106 TL artış olacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkan aynı hizmet süresine sahip kişinin emekli ikramiyesi ise 78.114 TL artacak.
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

    Memur ve emekli zammında 5 puanlık artış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret desteğini de 250 TL'den 400 TL'ye yükselteceklerini belirtti.
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    Erdoğan ''Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." dedi.
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16.5 oranında artacağı hesaplanmıştı.
  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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