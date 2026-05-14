Emekli maaşı hesaplama 2026: SSK, Bağ-Kur 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde kaç oldu?
Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı büyük ölçüde netleşti. Nihai artış oranı ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak. Peki Temmuz emekli maaş zam oranları ne kadar olacak? SK, Bağ-Kur 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde kaç oldu? İşte Temmuz maaş tahmini...
Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak artış, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı büyük ölçüde şekillenmiş oldu. Kesin zam oranı ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Peki Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık kesinleşen artış oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte maaşlara dair güncel tahminler…
TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,82, Haziran ayı beklentisi ise yüzde 1,52 olarak açıklandı. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, emekliler için Temmuz ayında uygulanacak zam oranı yaklaşık yüzde 18,50 seviyesinde kesinleşmiş olacak.
4 AYLIK EMEKLİ MAAŞI KESİNLEŞEN ZAM ORANI!
4 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emeklilerin zam oranı da ortaya çıktı. Nisan ayında açıklanan yüzde 4,18’lik enflasyonun ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen artış oranı yüzde 14,64 olarak hesaplandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin belirtilen seviyelerde gerçekleşmesi durumunda, en düşük emekli maaşına yaklaşık yüzde 18,50 oranında zam yapılması bekleniyor. Halihazırda 20.000 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı, bu artış oranıyla birlikte yaklaşık 23.700 TL seviyesine yükselecek.