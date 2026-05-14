Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Emekli maaşı hesaplama 2026: SSK, Bağ-Kur 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli maaşı hesaplama 2026: SSK, Bağ-Kur 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde kaç oldu?

        Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı büyük ölçüde netleşti. Nihai artış oranı ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak. Peki Temmuz emekli maaş zam oranları ne kadar olacak? SK, Bağ-Kur 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde kaç oldu? İşte Temmuz maaş tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 19:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak artış, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı büyük ölçüde şekillenmiş oldu. Kesin zam oranı ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Peki Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık kesinleşen artış oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte maaşlara dair güncel tahminler…

        2

        TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI

        Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,82, Haziran ayı beklentisi ise yüzde 1,52 olarak açıklandı. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, emekliler için Temmuz ayında uygulanacak zam oranı yaklaşık yüzde 18,50 seviyesinde kesinleşmiş olacak.

        3

        4 AYLIK EMEKLİ MAAŞI KESİNLEŞEN ZAM ORANI!

        4 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emeklilerin zam oranı da ortaya çıktı. Nisan ayında açıklanan yüzde 4,18’lik enflasyonun ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen artış oranı yüzde 14,64 olarak hesaplandı.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin belirtilen seviyelerde gerçekleşmesi durumunda, en düşük emekli maaşına yaklaşık yüzde 18,50 oranında zam yapılması bekleniyor. Halihazırda 20.000 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı, bu artış oranıyla birlikte yaklaşık 23.700 TL seviyesine yükselecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 14 Mayıs 2026 (Potadaki Derbide Kazanan Beşiktaş)

        Trabzonspor kupada finalde. Fransa'da şampiyon PSG. İtalya Kupası'nda şampiyon İnter. Potadaki derbide kazanan Beşiktaş. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!