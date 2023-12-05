Emekli zammında kritik oran belli oldu! 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak zammı ile ilgili gelişmelere çevrildi. Kasım ayı enflasyon rakamları açıklanırken emeklinin 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri, "Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2024 Ocak ayı en düşük emekli zammı hesaplama tablosu...
Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika aramaları devam ediyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35.24 olarak açıklanırken, emekli zammında gözler önümüzdeki aya çevrildi. Konuyla ilgili araştırılan: “2024 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaşı ne zaman netleşecek?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.
Her ne kadar 6 aylık enflasyon verileri açıklanmasa da 5 aylık enflasyon verileri ışığında emekli maaş zammı tahminleri yapıldı. Net emekli maaş zammı oranı ise bir ay sonra Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte belli olacak.
2024 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.
OCAK'TA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 67.23 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 39.63, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 51.48 oranında zam yapılacak.
Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.
İŞÇİ VE ESNAFIN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen hafta maaş zamlarıyla ilgili önemli açıklama yaptı. Memur maaş zammının ne olacağının sözleşmeyle belli olduğunu, memurun zammının memur emeklilerine de yansıyacağını vurguladı.
Yılmaz, işçi emeklilerinin maaş zammının biraz daha az olacağına dikkat çekerek, “Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var” dedi.
7.500 liranın altındaki maaşlar için de bütçe imkânlarını zorlayarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarıyla ilgili yukarıda anlatılan zam oranları, mevcut kanunda bir değişiklik olmaması halinde geçerli olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamasına göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zammın memur maaş zammına eşitlenmese bile yakınlaştırılacağını beklemek mümkün görünüyor.
Hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde emekli memur aylıkları ile SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zam arasında yaklaşık 12 puanlık bir fark olacak.
En düşük 7.500 TL tutarındaki aylığın artırılmaması halinde ise ocak ayında enflasyon farkı oranında yapılacak zam sadece kök aylıklara uygulanacak. Bu durumda, kök aylığı 5.350 TL’nin altındaki emekliler, gelecek yılın ocak – haziran döneminde de 7.500 lira aylık almaya devam edecekler.
CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİLERİ ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması:
Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
2023 yılında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.
Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.
Hali hazırda emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasada maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Buna göre; en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği öngörülüyor.
En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?