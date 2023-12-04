EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu! 2024 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu! 2024 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?

Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika aramaları devam ediyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35.24 olarak açıklanırken, emekli zammında gözler önümüzdeki aya çevrildi. Konuyla ilgili araştırılan: “2024 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaşı ne zaman netleşecek?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Her ne kadar 6 aylık enflasyon verileri açıklanmasa da 5 aylık enflasyon verileri ışığında emekli maaş zammı tahminleri yapıldı. Net emekli maaş zammı oranı ise bir ay sonra Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte belli olacak.