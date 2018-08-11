Emekli maaşlarından sonra bayram ikramiyesi heyecanı başladı. 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı. Açıklamayı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ayrıca Emekli Sandığı emeklilerinin beklediği bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'ndan önce verilecek. İşte emeklilerin bayram ikramiyesini alacağı tarih.

BAKAN AÇIKLADI, İKRAMİYE ÖDENECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

ONLARA TEK BİR İKRAMİYE VERİLECEK

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemesinin dosya başına 1.000 lira olacağını anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak."

Selçuk, Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi ödeneceğini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ