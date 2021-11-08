DHA

Olay, 6 Kasım'da Sumbas ilçesinde Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. İskender Uğur ile kayınbiraderi emekli polis memuru Adnan Okur arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Okur, İskender Uğur'u bıçakla hafif yaraladı. Uğur'un Adana'da görevli polis memuru kardeşi Mihrali Uğur da Adnan Okur'u tabancayla 2 bacağından ve göğsünden vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarmanın gözaltına aldığı Mihrali Uğur, işlemlerinin ardından bu sabaha karşı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.