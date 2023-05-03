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Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! İşte en yüksek EYT promosyonu veren bankalar

EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından gündeme geldi. Özel ve kamu bankalarının promosyon yarışı hız kazanırken Mayıs ayının gelişiyle birlikte kampanyalar güncellendi. İşte 2023 Mayıs ayı EYT emekli promosyon ödemeleri ve kampanya detayları...

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  • Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! 2023 Mayıs EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

    En yüksek EYT emekli promosyonu veren bankalar listesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından takip edilmeye başlandı. En düşük emekli maaşına yapılan 2 bin TL'lik zammına ardından kamu ve özel bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhütü verenler EYT emekli promosyonu ödemelerinden faydalanabilecek. İşte, 2023 Mayıs ayı banka banka EYT emekli promosyon ödeme tutarları...
  • Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! 2023 Mayıs EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

    EYT'LİLER DE BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK!

    Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.
  • Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! 2023 Mayıs EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

    3 YIL TAAHHÜT İLE PROMOSYON ALINABİLİYOR

    Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.
  • Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! 2023 Mayıs EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

    SGK'DAN BANKA PROMOSYONUNA ALT SINIR!

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma sağlanan bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri şu şekilde; 

    3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,

    3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,

    7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve

    10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL
  • Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! 2023 Mayıs EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

    Ziraat Bankası

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! 2023 Mayıs EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

    Halkbank 

    Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
  • Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! 2023 Mayıs EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

    Vakıfbank

    Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere;

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

    3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

    7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

    10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! 2023 Mayıs EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

    Denizbank

    EYT'li olarak ilk defa DenizBank'tan maaş alacaklar 3 yıl maaş alma sözüne istinaden mobildeniz uygulaması indirerek 10.000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanabilirsiniz. 

    3.500 TL altı maaş alanlar 6.000 TL,

    3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar  7000 TL,

    7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar 9.000 TL,

    10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 10.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.

    Bu tutarlardan yararlanmak için MobilDeniz uygulamasını kullanıyor olmak gerekiyor.
  • Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! 2023 Mayıs EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

    Türkiye İş Bankası

    Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır. 

    Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

    10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.
  • Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! 2023 Mayıs EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

    QNB Finansbank

    QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 TL aralığı 4.800 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499 TL aralığı 5.600 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999 TL aralığı 7.200 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000 TL ve üzeri 8.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! 2023 Mayıs EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

    Garanti BBVA

    Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500TL,

    3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

    7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.750 TL,

    10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
  • Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! 2023 Mayıs EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

    Akbank

    Emekli promosyon kampanyası 01-31 Mayıs 2023 arasında geçerli.

    Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara toplam 4200 lira

    3 bin 500 7 bin 499 lira arasına toplam 4 bin 850 lira

    7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira

    10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.
  • Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! 2023 Mayıs EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

    Yapıkredi

    6 Nisan 2023 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.
  • Emekli promosyon kampanyaları Mayıs'ta güncellendi! 2023 Mayıs EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

    *Banka promosyon ödemeleri 3 Mayıs 2023 verilerini içermektedir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte bankalar EYT emekli promosyonu ödemelerinde güncelleme yaptı. Detaylı bilgileri bankaların kendi resmi sitelerinden takip edebilirsiniz.

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