        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli promosyon kampanyaları Nisan 2026 yenilendi! | En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

        Emekli promosyon Nisan 2026: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

        Emekli promosyon kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet kızıştı. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte promosyon tutarları önemli ölçüde yükseldi. Bankalar, nisan ayına özel emekli promosyon miktarları kendi sitesi üzerinden duyurdu. Emekli maaş promosyonu tutarları, maaş miktarına ve verilen ek talimatlara göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, "En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?" İşte 2026 Mayıs Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, ING İş Bankası emekli promosyon kampanyaları listesi...

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 20:23 Güncelleme:
        Emekli banka promosyonu kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Özel ve kamu bankaları nisan ayına özel emekli maaş promosyonu bedellerini güncellediler. Peki, "En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?" İşte 2026 Nisan en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

        EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI NİSAN 2026

        Bankalar Nisan ayına özel emekli promosyon kampanyalarını güncellediler. İşte banka banka en güncel emekli maaşı promosyon tutarları

        Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.

        İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU!

        "Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!

        Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"​​​

        1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.

        DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

        12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.

        Kampanya, 30.10.2025 ile 30.06.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

        GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI

        Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

        Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

        Promosyon ve Bonus Detayları:

        15.000 TL'ye kadar nakit promosyon

        Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcama: 6.000 TL

        2.000 TL Avans Hesap harcaması: 2.000 TL

        Yeni sigorta poliçesi: 2.000 TL

        Toplamda 10.000 TL'ye varan ek bonus ile promosyon dahil maksimum 25.000 TL kazanabilirsiniz.

        Koşullar:

        Kampanya 1–30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

        Banka kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

        ING EMEKLİ PROMOSYON

        Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu. SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

        HALKBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYON

        Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

        Brüt Maaş Tutarı;

        10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

        15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

        20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

        Maaş Tutarı;

        0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

        10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

        15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

        20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
