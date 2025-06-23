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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli promosyon kampanyası sorgulama 2025: Haziran en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, kaç TL?

        Emekli promosyon kampanyası 2025: Haziran en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, kaç TL?

        Emekli promosyonları Haziran ayı itibariyle araştırılıyor. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla maaşlara yapılacak enflasyon farkı belli olacak. Maaş zammıyla birlikte emekliler daha yüksek emekli promosyon ödemesi alabilmek için şimdiden araştırma yapıyor. Bankaların güncel emekli promosyon ödeme tutarları ise değişiklik gösteriyor. Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar promosyon veriyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:31
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        Emekli banka promosyon Haziran ödemeleri güncellendi. Güncel emekli promosyonlarını merak edenler Akbank, Yapı Kredi, Garanti, Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası, ING, Vakıfbank, Yapı Kredi emekli banka promosyonlarını araştırıyor. Bazı bankaların emekli promosyon ödemesi 27 bin TL’yi buluyor. Peki emekliye en yüksek promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar?

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        HAZİRAN 2025 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

        Emekli promosyonları Haziran ayıyla birlikte güncellendi. İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları...

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        YAPI KREDİ

        15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

        Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

        Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

        Emekli maaşı nasıl taşınacak?

        Yapı Kredi müşterisi emekliler şubeyi ziyaret etmeden, diledikleri yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya 444 0 444 / 0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını kolayca Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor.

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        QNB FİNANSBANK

        Emekli maaşını 30 Haziran 2025’e kadar QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca Bankamızdan alın 3 yıl boyunca aşağıdaki fırsatlardan yararlanın!

        İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, hesapta verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100’er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL’ye varan emeklilik ödülü!

        3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.

        Otomatik fatura ödeme talimatlarının promosyon talep tarihinden önce yada talep tarihinde verilmesi gerekmektedir.

        Otomatik ödeme kampanyası kapsamındaki 3.000 TL tutarlı nakit ödülünüz promosyon ödemesi ile birlikte emekli maaş hesabına yapılacaktır.

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        ING

        ING emekli maaşını taşıyana 25 bin TL’ye varan promosyon ayrıcalığı sunuyor.

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        TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

        Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

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        VAKIFBANK

        Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.

        ZİRAAT BANKASI

        İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.

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        HALKBANK

        Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.

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        GARANTİ BANKASI

        Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 28 Mayıs - 30 Haziran 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

        Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 6.000 TL bonus fırsatından yararlanın!

        SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.

        Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)

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        Denizbank

        Denizbank emekli maaşını taşıyana 20 bin TL’ye varan promosyon veriyor.

        Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

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        İş Bankası

        İş Bankası emekli maaşı promosyon tutaru 21 bin TL. Ayrıca diğer banka ATM’sinden ayda 2 defa olmak üzere nakit çekimler ücretsiz.

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        Albaraka Türk

        Banka'nın emekli maaşı promosyonu 20 bin TL. EFT ve havale de ücretsiz

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        AKBANK

        Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL'ye varan ödül fırsatı. 15.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.

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