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Emekli promosyonu son dakika gelişmeleri: Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Haziran ayında açıklanan TÜİK verileri sonrasında maaşlar 6 aylık enflasyon oranına göre yeniden belirlendi. Yüzde 42,35 oranında yapılan Temmuz zammı emekli maaşlarına da yansıdı. Emekli maaşlarını yatırmak veya taşımak isteyen kişiler banka promosyonunda son durumu merak ediyor. Bankalar yaptıkları son düzenleme ile toplamda 6 bin 250 TL'ye varan ödeme yapabiliyor. İşte emekli promosyonu veren bankalar ile ilgili merak edilen detaylar...

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  • Son dakika: Emekli promosyonu kampanyaları: 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL ve hangi banka ne kadar promosyon ödemesi/parası yapıyor, veriyor? Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?

    Milyonlarca emekli promosyon ödemesi yapan bankaların hangileri olduğuna ilişkin araştırmalar yapıyor. Temmuz zammı sonrasında en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL olmasıyla bankalar arasında promosyon yarışı hız kazandı. Her bankanın verdiği promosyon miktarı farklılık gösterirken 2022 emekli promosyonu veren bankalar listesini sizler için haberimizde derledik. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...
  • Son dakika: Emekli promosyonu kampanyaları: 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL ve hangi banka ne kadar promosyon ödemesi/parası yapıyor, veriyor? Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?

    EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

    Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar.

    Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden vey a e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.
  • Son dakika: Emekli promosyonu kampanyaları: 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL ve hangi banka ne kadar promosyon ödemesi/parası yapıyor, veriyor? Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?

    YAPI KREDİ

    8 Temmuz 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 5.250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyorlar.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 3.500 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 4.250 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir.
  • Son dakika: Emekli promosyonu kampanyaları: 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL ve hangi banka ne kadar promosyon ödemesi/parası yapıyor, veriyor? Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?

    GARANTİ BANKASI

    Garanti Bankası, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır. *Promosyon ödemesi için SGK’nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli olacaktır.
  • Son dakika: Emekli promosyonu kampanyaları: 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL ve hangi banka ne kadar promosyon ödemesi/parası yapıyor, veriyor? Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?

    HALKBANK

    1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Son dakika: Emekli promosyonu kampanyaları: 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL ve hangi banka ne kadar promosyon ödemesi/parası yapıyor, veriyor? Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?

    INGBANK

    Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir. 

    Yapılana açıklamaya göre, maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelice emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilme imkanını yakalıyor.
  • Son dakika: Emekli promosyonu kampanyaları: 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL ve hangi banka ne kadar promosyon ödemesi/parası yapıyor, veriyor? Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?

    İŞ BANKASI

    2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

    1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

    1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

    2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılır.
  • Son dakika: Emekli promosyonu kampanyaları: 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL ve hangi banka ne kadar promosyon ödemesi/parası yapıyor, veriyor? Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?

    VAKIFBANK

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

    1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

    2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

    3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Son dakika: Emekli promosyonu kampanyaları: 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL ve hangi banka ne kadar promosyon ödemesi/parası yapıyor, veriyor? Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?

    ZİRAAT

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere;

    1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

    1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

    2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • Son dakika: Emekli promosyonu kampanyaları: 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL ve hangi banka ne kadar promosyon ödemesi/parası yapıyor, veriyor? Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?

    TÜRKİYE FİNANS

    Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 3 bin 500 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

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