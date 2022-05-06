Emekli maaşları, bilindiği üzere 6 ayda bir defa son zam dönemine göre 6 aylık enflayon farkına göre zam yapılıyor. Memur emeklileri ise 6 aylık enflasyon rakamına toplu sözleşme oranı da eklenerek zam yapılıyor.

Son zam ise geçtiğimiz Ocak ayında yapıldı. 2022 yani bu yılın İkinci zammı ise Ocak ayına göre ortaya çıkan 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak. Haziran ayının sonu, Temmuz ayının başında Haziran ayı enflasyon oranının da belli olmasıyla birlikte netleşecek.

Yani Temmuz zammı, bundan 2 ay sonra netleşecek.