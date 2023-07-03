Emekli ve memurun gözü enflasyon rakamlarında

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Memur ve emekli maaş zammını bekleyen milyonlarca kişi gözünü Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevirmiş durumda. Her ay enflasyon rakamlarının ayın 3'ünde açıklanırken TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayı enflasyon rakamları araya giren bayram tatili sebebiyle 5 Temmuz'da açıklanacak.

Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanması beklenen haziran ayına ilişkin enflasyon verileri 6 aylık enflasyon farkının da netleşmesini de sağlayacak.

Memur ve emekliye yapılacak zammı belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı, geçtiğimiz ayın rakamları ile birlikte ilk 5 ayda 14,52 olarak belirlenmişti.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,74 ve yüzde 18,12 olarak gerçekleşti