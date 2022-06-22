Emekli vekillerin zam oranı belli oldu

Milletvekillerinin emekli aylıkları 2012 yılından beri cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli. Cumhurbaşkanı ödeneği bütçe kanunu ile belirlendiği için emekli vekillerin aylıkları da sadece ocak ayında artıyor. Bu yılın ocak ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 30.95 oranında arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise geçen yılın ikinci yarısındaki yüzde 25.47 enflasyon farkı yansıtılmıştı.

Ek bütçe kanun teklifi, cumhurbaşkanı ödeneğine, başlangıç ödeneğinin yüzde 20.2’si oranında ödenek eklenmesini öngörüyor. Yılın başında yıllık cumhurbaşkanı ödeneği 1 milyon 209 bin lira olarak belirlendi. Yüzde 20.2 artırımla yıllık cumhurbaşkanı ödeneği 1 milyon 453 bin liraya çıkacak. Cumhurbaşkanı ödeneğinin 604.5 bin lirası yılın ilk 6 ayında kullanıldı. Geriye kalan 848.5 bin lira temmuz – aralık döneminde kullanılacak. Böylece yılın ilk yarısında 100 bin 750 TL olan aylık ödenek tutarı, ikinci yarıda 141 bin 416 TL olacak.

Emekli cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, başbakan, milletvekili aylıkları cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirleniyor.

Buna göre, yılın ilk yarısında 40 bin 300 lira olan emekli cumhurbaşkanı aylığı 56 bin 581 liraya çıkacak. Buna bağlı olarak emekli TBMM başkanları ile başbakanların aylıkları 30 bin 225 liradan 42 bin 436 liraya, emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekillerinin aylıkları ise 18 bin 135 liradan 25 bin 461 liraya çıkacak. Bu tutarlara, tüm emeklilerde olduğu gibi kaldırılan vergi iadesinin yerine konulan yüzde 4 oranında “ek ödeme” ilave edilecek. Böylece temmuz ayından itibaren emekli cumhurbaşkanı aylığı 58 bin 844 lira, emekli TBMM başkanları ile başbakan aylıkları 44 bin 133 TL, emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıkları da 26 bin 479 lira olacak.

Ocak – mayıs döneminde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 35.64 oranında arttı. Haziran ayı ile birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 40 düzeyine gelmesi bekleniyor. Bu durumda, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte memur maaşları ile emekli aylıklarına yüzde 40 dolayında artış yapılacak.

Emekli aylıklarındaki değişim 2021 2022 Ocak 2022 Temmuz Emekli cumhurbaşkanı 36.608 TL 41.912 TL 58.844 TL Emekli TBMM başkanı, başbakan 27.456 TL 31.434 TL 44.133 TL Emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili 16.474 TL 18.860 TL 26.479 TL Ek ödeme dahildir



OCAKTA EMEKLİ VEKİLLERE ZAM GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALMIŞTI

Mevcut ve emekli milletvekillerinin üyesi olduğu Türk Parlamenterler Birliği (TPB), memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 2.5 oranında ilave zam yapılmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM’deki görüşmeleri sırasında siyasi parti grupları ile görüşerek emekli vekil aylıklarına da ilave artış yapılmasını istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılda iki defa artarken, cumhurbaşkanı ödeneğinin bütçe ile yıllık olarak belirlendiğini belirterek, 2022 yılında cumhurbaşkanı ödeneği yüzde 14 oranında arttığı için emekli milletvekili aylıklarındaki artışın da yüzde 14’te kaldığını belirtti.

Elitaş, memur emeklilerinin ocak ayı maaş artışının enflasyon farkıyla birlikte yüzde 30.95 olacağını, ayrıca temmuz ayında da zam alacaklarını, buna karşılık emekli milletvekillerinin aylıklarının ocakta da aralık ayında da aynı kalacağını dile getirdi. Milletvekili emekli aylığının genel maaş sıralamasında geçen yıl 6. – 7. sırada iken 2022 yılında 12. - 13. sıraya geldiğini ifade eden Elitaş, 2021 yılında emekli vekil ile vali arasında 3 bin lira fark var iken, 2022 yılında valilerin milletvekillerini geçtiğini belirtti. Mustafa Elitaş, TPB’nin talebini diğer partiler de desteklerse üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

AK Parti o dönemde konuyla ilgili düzenleme yapılabilmesi için tüm partilerin önergeye imza atmasını şart koştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmediği için ortak önerge verilemedi. Ocak ayındaki girişimden sonuç alınamazken ek bütçe ile emekli vekil aylıklarına temmuz ayında artış yapılması sağlanacak.