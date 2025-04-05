Emekli zammı son dakika gelişmeleri 16,5 milyon emekli tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık zam oranı kesinleşti. Nihai oran ise Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, Temmuz 2025 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı hesaplama...