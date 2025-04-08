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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkına göre emekli zammı hesaplama

        Emekli zammı 2025 Temmuz için hesaplanıyor! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

        Emekli zammı 2025 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yılbaşında yüzde 15,75 artış yaşayan emekli maaşları yılın ikinci yarısı için değerlendiriliyor. Temmuz zammı için 3 aylık oran netleşirken geriye sadece 3 veri kaldı. Son enflasyona göre 2025 emekli maaş zammı hesaplama işlemleri de başladı. Emekli zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülecek olup konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vedat Işıkhan'dan gelecek açıklamalar yakın takibe alındı. Peki, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar.

        Giriş: 08.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:55
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        Emekli maaş zammı 2025 son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ile artış yaşayacak. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanacak. Mart ayı enflasyon rakamları ile beraber 3 aylık fark kesinleşti. Nihai zam oranı için ise Nisan, Mayıs ve Haziran rakamları bekleniyor. Geri sayım sürerken emekli maaş zammı hesaplamaları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 2025 Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 3 aylık enflasyon farkı ile yeni maaşlar…

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        2025 MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        TÜİK verilerine göre enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

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        3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

        Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşti.

        Buna göre 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

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        SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

        Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06 oldu.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak hesaplandı.

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        İşte 3 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;

        3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,06

        3 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,06

        Memur enflasyon farkı: Yüzde 3,83

        Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

        Memur zammı: Yüzde 9,02

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR?

        Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı.

        Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyonun Nisan’da %2,25, Mayıs’ta %1,87 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyonunun da kabaca %1,50 olacağı tahmin ediliyor.

        Bu bilgiler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 15 ile 17 civarında olması bekleniyor.

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        TEMMUZ 2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Temmuz'da emekli maaşı zam oranı yüzde 15 olursa;

        En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'den 16 bin 639 TL'ye,

        yüzde 16 olursa;

        16 bin 784 TL'ye yükselecek.

        Ancak nihai SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

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