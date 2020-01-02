2020 Emekli zammı ne kadar oldu? Milyonlarca emekli vatandaş tarafından sorgulanıyor. Aralık ayının TEFE TÜFE oranlarına göre emekliler zamlı maaşlarını ocak ayında alacaklar. İşte, emekliye zam haberleri son dakika...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU 2020

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayından bu yana 5 aylık TÜFE artışı şimdiden yüzde 5.71 oldu. Aralık ayında TÜFE sıfır çıksa, yani hiç artmasa dahi emeklilere yılın başında yüzde 5.71 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. TÜFE aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6.06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı ödenecek.Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması içinse Aralık ayında TÜFE'nin en az yüzde 0.89 artması gerekiyor. Bu da emeklilere yüzde 6.65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor.

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLUR?

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5,71 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2019'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,01 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,01 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. SGK üzerinde açılan sayfaya TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nüfusa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihini gün ay ve yıl olacak şekilde girildiğinde hesaplama yapılabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ VE MEMURA TEMMUZ’DA NE KADAR ZAM OLMUŞTU?

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 5.01 oranında artırıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ise yüzde 6.02 oranında zam yapıldı.

Yıl sonunda enflasyon, YEP’te tahmin edildiği gibi yüzde 12 olarak gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında yüzde 6.65 oranında zamlanacak.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise önce yüzde 5’i aşan enflasyon farkı olan 1.65 puan yansıtılacak. Bunun üzerine, yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.72 oranında artırılacak.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın son enflasyon raporundaki gibi yüzde 13.9 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.46, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına da yüzde 7.60 oranında zam yapılması söz konusu olacak.