Emekli zammı netleşiyor! Temmuz 2025 SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Enflasyon verileri öncesinde emekli zammı son dakika haberleriyle yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 enflasyon oranını temmuz ayında açıklayacak ve memur ile emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı kesinleşmiş olacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında maaş alan emeklilerin geride kalan 5 aylık süreçte kesinleşen zam oranları 15,09 olarak hesaplandı. Peki, Temmuz'da 2025 SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli maaşı hesaplama tablosu ve emekli zammındaki son gelişmeler
Emeklinin gündeminde emekli maaş zammıyla ilgili yeni gelişmeler yer alıyor. Temmuz’da uygulanacak olan zam öncesinde 5 aylık enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Haziran enflasyon verisinin açıklanması ile nihai zam oranı ortaya çıkacak. Bilindiği üzere SSK Bağkur emekli maaşı zammı 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak, ne zaman açıklanacak? İşte Temmuz 2025 SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplama detayları
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek.
5 AYLIK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Mayıs ayı enflasyonu 1,53 olarak açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Bu hesaplamalar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hak ettiği zam oranı 15,09 oldu.
Habertürk’ten Buse Gençtürk’ün haberine göre;
KÖK AYLIĞI DÜŞÜK OLANLAR İÇİN YASAL DÜZENLEME
Mevcut uygulamada kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekli aylıkları bu tutara tamamlanıyor. Yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak artıştan emeklilerin bir kısmı yararlanamayacak. AK Parti, kök aylığı düşük olanların tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme yapacak.
ENFLASYONA GÖRE ARTIŞ DEĞERLENDİRİLECEK
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz’da enflasyon rakamlarını açıklaması ile beraber 6 aylık enflasyon belli olacak.Enflasyonun belli olmasıyla beraber en düşük emekli aylığında yapılacak artışın değerlendirilmesi için bir toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bir araya gelmesi öngörülüyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
2025’in ilk 5 ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyonun yüzde 16-17 olması halinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 17 bin liraya yükselmesi bekleniyor.
Yapılacak zam oranının netleşmesinin ardından, en düşük emekli aylığını artıracak düzenlemenin Çalışma Bakanlığına Dair Kanun teklifine eklenmesi bekleniyor. Teklifin temmuz ayında yasalaştırılması planlanıyor.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
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