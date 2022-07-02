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Emekli maaş zammında sona gelindi! Temmuz 2022 emekli zammı ne kadar olur?

Emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. Memur, SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayıyla birlikte gelecek emekli maaşı zam oranını araştırıyor. Asgari ücret zammının da açıklanmasıyla birlikte gözler "Emekli maaşı ne kadar oldu?" sorusuna çevrilmiş durumda. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammı ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. İşte Temmuz 2022 emekli maaş zammı son durum...

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  • Emekli zammı son dakika gelişmesi: Sona gelindi! Emekli maaşı ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olur?

    Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emekli maaş zammında sona gelindi. 4 Temmuz Pazartesi günü 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammının açıklanması bekleniyor. Emekli zammı ile ilgili son durumu haberimizde derledik. İşte emekli 2022 Temmuz zammıyla ilgili merak edilen detaylar...
  • Emekli zammı son dakika gelişmesi: Sona gelindi! Emekli maaşı ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olur?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde yaptığı açıklamada, emekli zammı ile ilgili şunları söyledi:

    "Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zammı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin de kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini gördük. Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadar ki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 TL olarak yansıyacaktır."
  • Emekli zammı son dakika gelişmesi: Sona gelindi! Emekli maaşı ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olur?

     "KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİMİZE ENFLASYON FARKLARINI VERECEĞİZ"

    Kabine Toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammı ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

    "Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraraya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız." ifadelerini kullandı.
  • Emekli zammı son dakika gelişmesi: Sona gelindi! Emekli maaşı ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olur?

     BAKAN NEBATİ'DEN SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

    Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını cevaplayan Bakan Nebati, temmuz memur zammı hakkkında "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Emekli zammı son dakika gelişmesi: Sona gelindi! Emekli maaşı ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olur?

    EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

    Emekli maaş zamları henüz belli olmadı. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkının ardından emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının kesinleşmesi bekleniyor.
  • Emekli zammı son dakika gelişmesi: Sona gelindi! Emekli maaşı ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olur?

     EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    5 Aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz'da alacağı zam oranı şekillenmeye başladı.

    4 aylık enflasyon rakamı 31,71 olurken Mayıs enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık oran yüzde 35,64’e yükseldi. Ortalama enflasyon beklentisi üzerinden yapılan hesaplamaya göre ise temmuz ayında maaş zamlarının yaklaşık yüzde 40 oranında zamlanması bekleniyor. 
  • Emekli zammı son dakika gelişmesi: Sona gelindi! Emekli maaşı ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olur?

    3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile değişiklik yapıldı. Halen 2500 TL olan en düşük emekli aylığının 3000 TL ‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. En düşük emekli aylığı 3500 TL ‘ye çıkartıldı.
  • Emekli zammı son dakika gelişmesi: Sona gelindi! Emekli maaşı ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olur?

     

    Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

    (TL)

    Ocak

    Mayıs

    SSK (2000 ÖNCESİ)

    3.293

    4.467

    SSK (2000 SONRASI)

    2.041

    2.769

    BAĞ-KUR (ESNAF)

    2.399

    3.254

    BAĞ-KUR (TARIM)

    2.262

    3.068

     

     

     

     

     
  • Emekli zammı son dakika gelişmesi: Sona gelindi! Emekli maaşı ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olur?

     

    Beş aylık enflasyona göre emekli memur aylıkları ne olacak?

    (TL)

    Ocak

    Mayıs

    Müsteşar (1/1)

    15.456

    20.866

    Genel müdür (1/1)

    13.663

    18.445

    Şube müdürü (Lisans - 1/4)

    5.276

    7.123

    Memur (Lisans - 4/1)

    4.241

    5.725

    Öğretmen (1/4)

    5.276

    7.123

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)

    8.954

    12.088

    Başkomiser (1/4)

    5.376

    7.258

    Polis memuru (4/1)

    5.376

    7.258

    Hemşire (Lisans - 1/4)

    5.128

    6.923

    Mühendis (1/4)

    6.432

    8.683

    Teknisyen (Lise -1/4)

    4.477

    6.044

    Profesör (1/4)

    11.011

    14.865

    İmam-hatip

    5.276

    7.123

    Avukat (1/4)

    5.276

    7.123

    En düşük memur emekli aylığı

    4.289

    5.790

    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

    		    

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