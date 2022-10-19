Emekli zammı Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Emekliler yılbaşı öncesi gelecek yapılacak zam oranını merak ediyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar ise zamma refah payı getirileceği sinyali olarak yorumlandı. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...