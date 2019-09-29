Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSosyal Güvenlik

Emeklilerden aylık hesaplama sisteminde değişiklik talebi

AA

Emekliler, "karma" emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan ve kendi içerisinde eşitliği sağlayan tek bir emekli aylığı hesaplama sistemine geçilmesini istiyor. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Ekim 2008 öncesi dönem için milli gelir artışının yüzde 100'ü aylıkların hesaplanmasında değerlendirilirken, Ekim 2008 sonrası dönemde yüzde 30'unun dikkate alınması aylıkları düşüren birinci etken olmuştur" dedi

aylık hesaplama sistemi emeklilik

Emekliler "karma" emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan ve kendi içerisinde eşitliği sağlayan tek bir emekli aylığı hesaplama sistemine geçilmesini talep ediyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik mevzuatında yapılan bazı değişikliklerin emekli aylıklarında eşitsizliğe neden olduğunu söyledi.

Aylıkların hesaplanmasında "karma sistem" uygulamasının kazanılmış haklarda kayıplara neden olduğunu ifade eden Ergün, "2000 öncesi, Ocak 2000-Eylül 2008 ve Ekim 2008 sonrasında çalışması olanlara uygulanan karma emekli aylığı hesaplaması, aylıkları düşüren bir sisteme dönüşmüştür. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmeli, bütün dönemleri kapsayan tek bir kriter üzerinden emekli aylıklarının hesaplanması ile ilgili değişikliklere gidilmelidir." dedi.

"KATSAYI VE ORANLAR BELİRLENMELİ"

Ergün, emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranının sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekim 2008 öncesi dönem için milli gelir artışının yüzde 100'ü aylıkların hesaplanmasında değerlendirilirken, Ekim 2008 sonrası dönemde yüzde 30'unun dikkate alınması aylıkları düşüren birinci etken olmuştur. Ekim 2008 öncesinde her 360 gün prime yüzde 2,6 aylık bağlama oranı yansıtılırken, Ekim 2008 sonrasında bu oranın yüzde 2 olarak uygulanması aylıkları düşüren ikinci etken olmuştur."

Sosyal güvenliğin normundan uzaklaşan hesaplamaların aylıklardaki eşitsizlikleri artırdığını savunan Ergün, emeklilerin, karma emekli aylığı sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan ve kendi içerisinde eşitliği sağlayan tek bir emekli aylığı hesaplama sistemine geçilmesini istediğini bildirdi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DİKKAT! Daha geç tarihte emekli olmamak için... - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKDoğum borçlanması yaparken dikkat
Emeklilikte Yaşa Takılanlar: Açıklama geldi mi? EYT yasası çıkıyor mu?
SOSYAL GÜVENLİKEmeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili son haberler
Ücret Garanti Fonu’ndan 3 aylık maaş
SOSYAL GÜVENLİKİşverenin ödemediği ücreti fondan alabilirsiniz
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne oldu? EYT yasası çıkıyor mu? EYT son dakika haberleri
SOSYAL GÜVENLİKEmeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir?
İŞKUR TYP kura sonuçları Elazığ için açıklandı! 2019 İŞKUR TYP personel alımı kura çekilişi sorgulama
SOSYAL GÜVENLİKİŞKUR TYP kura sonuçları
EYT'de son durum ne? EYT yasası çıkıyor mu? Finlandiya Modeli nedir?
SOSYAL GÜVENLİKEYT son durum! EYT yasası çıkıyor mu?
İşte o Sayıştay raporu!
SOSYAL GÜVENLİKİşte o Sayıştay raporu!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne oldu? EYT yasası ne zaman çıkacak? 2019 EYT haberleri
SOSYAL GÜVENLİKEmeklilikte Yaşa Takılanlar son durum ne oldu?
İŞKUR TYP Kura sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı
SOSYAL GÜVENLİKİŞKUR TYP Kura sonuçları ne zaman açıklanır?
İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2019 İŞKUR TYP personel alımı kura çekimi
SOSYAL GÜVENLİKİŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X