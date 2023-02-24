Türkiye Finans

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 36 ay boyunca maaşlarını bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL’ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.500 TL’ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılır.