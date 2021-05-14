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Emeklilik dilekçesini haziranda mı temmuzda mı vermeli?

Emeklilik dilekçesini verirken emekli aylıklarına ve maaşlara yapılan dönemsel artışlara dikkat etmek gerekir. Dilekçenin ne zaman verileceği hem emekli aylığını hem de emekli ikramiyesini veya kıdem tazminatını etkiler. Peki bu yıl emeklilik dilekçesini haziranda mı temmuz ayında mı vermeli? Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarının sorularını yanıtladı

Emeklilik dilekçesini haziranda mı temmuzda mı vermeli?
HABERTURK.COM

MEMUR EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ HAZİRAN’DA MI TEMMUZ’DA MI VERMELİ?

Kamuda uzman doktor olarak çalışan eşim önümüzdeki ay emekliliğe hak kazanıyor. Emeklilik dilekçesini 16 Haziran’da mı, 16 Temmuz’da mı vermeli? Haziranda verirse temmuz ayında gelecek zamdan hem emekli ikramiyesinin, hem de emekli aylığının faydalanacağını söylüyorlar. Doğru mu acaba? (Sami B.)

Memurların emekli aylığı memur maaş katsayısına paralel artırılıyor. Temmuz ayındaki memur maaş katsayısında yapılacak artış, dilekçeyi haziranda da verseniz, temmuzda da verseniz emekli aylığına yansır. Ancak, emekli ikramiyesi, dilekçenin verildiği tarihteki maaş katsayısı üzerinden ödenir.

Yılın ilk dört aylık döneminde enflasyon yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Önceki yıllarda gerçekleşen enflasyon oranları da dikkate alındığında temmuz ayında memur maaş katsayısına yüzde 6.4 oranında artış yapılacağı hesaplanıyor. Tabii bu tahmini rakam, bunun biraz altında veya üstünde olabilir.

Otuz yıl hizmeti bulunan bir uzman hekimin emekli ikramiyesinin 170 bin lira olduğunu dikkate alırsak, katsayıdaki yüzde 6’lık artış ikramiye tutarında 10 bin liradan fazla fark yaratıyor. Bu yıl enflasyonun yüksek seyrettiğini de dikkate alarak memurların dilekçeyi 15 Temmuz’dan sonra vermesi daha mantıklı görünüyor.

Bu yıl temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artışın memur emeklileriyle aynı olması bekleniyor. İşçi statüsünde çalışanların haziran veya temmuz ayında dilekçe vermeleri emekli aylıklarını değiştirmeyecek. Ancak, yılda iki defa ücret artışı uygulanan işyerlerinde çalışanların kıdem tazminatı bakımından kayıplarının olup olmadığına dikkat etmeleri gerekiyor.

BAYRAMDA ÇALIŞMA ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Özel bir bankada güvenlik görevlisiyim. Ulusal bayram, genel tatiller ve dini bayramlar hafta içine geldiğinde fazla mesailerimiz 1.5 ile çarpılıyor. Fakat hafta sonuna denk geldiğinde ise 2 ile çarpılıyor. Hafta içi ve sonu ayrımı yapılmaktadır. Bu doğru mudur? (İsmi saklı)

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca, işçilere ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenir. Tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir. Örneğin, asgari ücretle çalışan bir işçinin normal günlük net ücreti 94.20 TL’dir. Ramazan Bayramı’nda çalışan asgari ücretli işçiye her gün için 84.20 TL ilave ücret ödenmesi gerekir.

İşveren bayramda çalıştığınız günler için normal ücretinize ilaveten her bir güne karşılık 1 tam günlük ücret ödemelidir. Bu tutarın altında olmamak şartıyla hafta sonu hafta içi ayrımı yapabilir.

Kanuna göre ulusal bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’dır. Dini bayramlar ve diğer resmi bayramlar ise genel tatil günü olarak kabul edilir.

YENİ İŞE GİREN İŞÇİ TAM KAPANMADA HANGİ DESTEKTEN FAYDALANABİLİR?

2019 Mart ayından 2 Nisan 2021 tarihine kadar bir firmada çalıştım. 12 Nisan 2021 tarihinde ise yeni bir firmada işe başladım. Firmam 1 Mayıs 2021 itibarıyla 17 gün kısa çalışma ödeneği ile fabrikayı kapattı. Son 60 gün aynı firmada olmadığım için KÇÖ’den yararlanamayacağım. Bu durumda devletten nasıl bir destek alabilirim? (Haluk Y.)

Yeni işe girdiğiniz firmada kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmeniz için en az 60 günlük çalışmanın yanı sıra 31 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılmış olması gerekirdi.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayıp ücretsiz izne çıkartılanlara verilen günlük 50 TL tutarındaki nakdi ücret desteğinden de yararlanamazsınız. Çünkü bu destekten yararlanabilmek için 17 Nisan 2020 tarihinde bu firmada çalışıyor olmanız gerekirdi. Maalesef sizin durumunuzdakiler için kapanma döneminde herhangi bir devlet desteği bulunmuyor.

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