İSPANYA'DA ERKEN EMEKLİLİK

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, ülkede 8.6 milyondan fazla 65 yaş ve üzeri vatandaş ikamet ediyor. Yeterli bütçe sağlandığı takdirde ise erken emekliliğe başvurulabiliyor.

İspanyol Hükümeti ''IPREM'' adında finansal bir gösterge kullanıyor. Bu gösterge, konforlu bir yaşam için ne kadar gelire ihtiyacınız olduğunu hesaplamayı amaçlıyor. Gerekli bütçenin tamamlanması ile, emeklilik yıllarında İspanya'da yaşayabilmenin kapısı açılıyor.

Bütçe hesaplaması her yıl İspanyol Göçmenlik Bürosu tarafından enflasyon miktarı ve yaşam maliyetleri göz önüne alınarak güncelleniyor.