Emeklilik teknoloji ile buluşuyor

BloombergHT'de yayımlanan Varlık Yönetimi programına katılan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) ortalama fon büyüklüğünün 23 bin lira Otomatik Katılım'da ise bin 900 lira düzeyinde olduğunu yani ortalama birikimin 12 bin 700 lira civarında olduğunu belirterek, "Burada biriken varlıkların dağıldığı fonlara bakıldığında ilk sırada altın fonları olduğunu görüyoruz sonra sırasıyla değişken ve kamu dış borçlanma fonları geliyor. Katkı ve likit fonlar ise 4 ve 5'inci sıralarda. İlk 5 fon toplamın yüzde 70'inden fazlasını oluşturuyor" dedi.

Sürdürülebilirliğin şirketler açısından artık olmazsa olmazlar arasında olduğunu kaydeder Ertürk, şirket olarak kendilerinin de önemli yatırımlar yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl Borsa İstanbul'a başvurduk ve borsa nezdindeki sürdürülebilirlik endeksine kabul edildik. Bu endekse kabul edilen ilk sigorta şirketi Anadolu Hayat oldu. Bu kapsamda Anadolu Hayat Emeklilik sürdürülebilirlik hisse fonu kurmaya da karar verdik. Yakın gelecekte yatırımcılarımızın beğenisine sunacağız. Teknoloji de son dönemde oldukça revaçta. Bu alanda şirketlerin piyasa değerlerine, ilgiye bakıldığında çok hızlı bir şekilde artan trend var. Yatırımcılarımız da teknoloji alanını seviyorlar. Bu kapsamda da Anadolu Hayat Emeklilik Teknoloji hisse fonu kurmaya karar verdik. Burada gerekli izinleri aldık. Yakın gelecekte yatırımcılarımızın beğenisine sunacağız."

ŞU ANDA LİKİT VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ FONLARI REVAÇTA

BES yatırımcılarının yılbaşından bu yana likit fonlar ile özel sektör tahvili ağırlıklı fonlar ile endeks fonların rağbet gördüğünü ve bu fonlarda büyüme hızlarının yüzde 10'ları bulduğunu anlatan Ertürk, en büyük fonlardan altın fonlarının ise yılbaşından bu yana yatay seyrettiğini dile getirdi. Kamu borçlanma fonlarında bir azalma ve değişken fonlarda ise cüzi bir artış olduğuna dikkat çeken pandeminin başından bu yana ise sadece altın fonlarında toplam fonlar içinde yüzde 17'den yüzde 24'e çıkan bir değişim gözlendiğini söyledi. Ertürk, diğer iki büyük fon grubu olan değişken ve kamu dış borçlanma fonlarında ise önemli bir değişim olmadığını bildirdi. Son 12 ayda BES fonlarının ortalama getirisinin enflasyonun üzerinde önemli bir reel getiri sağladığını anlatan Ertürk, son 3 ve 5 yılda da benzer bur durumun gerçekleştiğini kaydederek, "Kısa dönemli fiyat hareketlerini bir kenara bıraktığımız zaman gerek pandemi öncesi gerek pandemi döneminde yatırımcılarımızın enflasyonun üzerinde önemli bir getiri elde ettiklerini söyleyebiliriz" diye konuştu. Yılbaşından bu yana hem yurtiçi hem yurtdışı piyasalarda önemli dalgalanmalar olduğuna dikkat çeken Ertürk bu dönemde tamamen hisse ağırlıklı fonları tercih eden yatırımcıların bir miktar kayıplarının olduğunu ancak bunların kısa vadeli hareketlere denk geldiğini, BES fonlarına uzun vadeli bakılması gerektiğini söyledi.

ROBOTLAR YÜZDE 33 GETİRDİ

BES şirketlerinin katılımcılara yatırım fonları hakkında düzenli olarak e-posta ve kurumsal internet sayfaları ve mobil kanalları kullanarak bilgi aktardıklarını bildiren Ertürk, "Bir kısım katılımcılar da profesyonel destek alıyorlar. Biz de Anadolu Hayat olarak fon tavsiyelerini de içeren bilgilendirmeler yapıyoruz. Fonmatik Robo yapay zeka hizmetimiz ile finansal piyasaları takip etme konusunda zamanı olamayanlara ve bu alanda yeterince tecrübeli olamayan katılımcılara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yapay zeka katılımcıların fonlarındaki birikimleri sistemimiz tarafından piyasalardaki beklentiler dikkate alınarak otomatik olarak değiştiriliyor" şeklinde konuştu. Robotlar tarafından yönetilen fonlar ile diğer fonların performansı karşılaştırıldığında yapay zekaya güvenen katılımcıların daha fazla getiri elde ettiklerini belirten Ertürk, robotların yönettiği fonların yıllık ortalama getirisinin yüzde 33 civarında olduğu bilgisini verdi.

DENGELİ PORTFÖY OLUŞTURULMALI

Ertürk, BES yatırımcıların bu dönemde dengeli bir portföy oluşturmalarının isabetli olacağını dile getirerek, "Mevduat faizleri, kısa vadeli tahvil getirileri oldukça iyi ikincisi hisse senedi piyasamızda seçici olmak kaydıyla yatırım yapılabilir. Fiyat oynaklığı düşük temettü verimi yüksek hisseler tercih edilebilir. Likit ve hisse senedi fonlarının yanı sıra bir miktar da yabancı paraya endeksli fonlara yatırım yapılabilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.